Arnad in festa per gli ottant’anni dalla ricostituzione del Comune

ARNAD (qdn) In occasione della festa patronale dedicata a San Martino, Arnad celebra gli 80 anni dalla ricostituzione del Comune, che durante il regime fascista era stato unificato a quello di Verrès. L’Amministrazione comunale ha organizzato una serie di iniziative al nuovo salone polivalente di La Keya che iniziano alle 9 di oggi, sabato 7 novembre, con l’apertura dell’esposizione “Arnad: images et symboles d’une communautés”. Alle 17 il parroco don Ugo Nicco benedice la nuova struttura polivalente. Segue alle 17.15 una tavola rotonda moderata da Yvette Noro alla quale intervengono il giovane studioso di storia di Arnad Sébastien Joly (che traccia il contesto storico della ricostituzione del Comune) e amministratori di oggi e di ieri: Luigi Deval (sindaco dal 1970 al 1977), Franco Challancin (sindaco dal 1978 al 1980), Angelo Joly e Alma Perruchon (vice sindaco e assessora dal 1980 al 1993), Filippo Deval (sindaco dal 1993 al 2007), Pierre Bonel (sindaco dal 2007 al 2022) e l’attuale primo cittadino Alexandre Bertolin. Portano la propria testimonianza anche alcuni storici dipendenti del Comune. La serata si conclude con le premiazioni di coloro che hanno prestato servizio come amministratori o come dipendenti comunali e con un vin d’honneur.

«In occasione della celebrazione dell’80esimo anniversario dalla ricostituzione del Comune abbiamo realizzato una ricerca storica che è stata condotta dallo studioso Sébastien Joly. – spiega il sindaco Alexandre Bertolin – Ne sono emersi diversi spunti interessanti. Abbiamo ritrovato la petizione con le firme dei cittadini di Arnad che chiedevano al presidente della Regione Federico Chabod la ricostituzione del Comune. Dai documenti emerge come la separazione sia stata consensuale, anche per la consapevolezza da parte di entrambi i Comuni delle differenze tra i 2 paesi, più industriale Verrès e più di tradizione agricola Arnad».

«Vi sono anche state situazioni curiose che permettono di evincere lo spirito della comunità dell’epoca : – prosegue Alexandre Bertolin – ad esempio il fatto che il primo sindaco del paese nel Dopoguerra, Giovanni Champurney, fu scelto dagli abitanti in totale autonomia, ribaltando la proposta che era stata avanzata dal Cln – il Comitato di Liberazione Nazionale. Inoltre uno dei primi atti della ritrovata autonomia comunale fu la “spedizione” della popolazione di Arnad per andare a riprendersi a Verrès il tavolo del Consiglio comunale ».

Proprio quello storico tavolo è uno degli oggetti esposti nella mostra inaugurata nella mattina di oggi, sabato, nel salone polivalente di La Keya, che rimane visitabile per l’intero fine settimana e poi fino a martedì prossimo, 10 novembre. «Insieme a Cesare Cossavella abbiamo selezionato una serie di fotografie che racconta la storia del Comune in questi 80 anni, con un’attenzione particolare all’aspetto amministrativo. – dice ancora il sindaco Alexandre Bertolin – Vi sono inoltre esposti alcuni oggetti come, oltre allo storico tavolo del Consiglio comunale, le fasce dei Sindaci. Infine trovano spazio i disegni dei bambini delle scuole a cui era stato chiesto di raccontare il paese con i loro occhi».

Nell’ambito della tavola rotonda di oggi si ricorda pure un altro anniversario: cadono infatti proprio nel 2026 i 50 anni dalla modifica ufficiale del nome del paese da Arnaz a Arnad.

Le iniziative proseguono domani, domenica

Le celebrazioni per la festa patronale proseguiranno domani, domenica 8 novembre, con la Messa alle 10 nella chiesa di San Martino e, dalle 14, a La Keya, con un pomeriggio rallegrato da una gara di torte (che devono essere consegnate dalle 13 alle 14), una castagnata, musica ed attività per famiglie (insieme all’associazione VTT Arnad e il Gruppo Alpini), con la partecipazione della Filarmonica e dei Pifferi e Tamburi di Arnad. Alle 18 spazio al divertimento con uno spettacolo teatrale proposto dalla Compagnì dou Beufet.