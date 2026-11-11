I piccoli invasi di montagna per affrontare il cambiamento climatico, conferenza ad Aosta

AOSTA (zgn) Si è svolta mercoledì scorso, 4 novembre, in collegamento da Aosta con entrambi i versanti delle Alpi, la conferenza finale del progetto Interreg Alcotra Becca – «Bacini Ecologicamente sostenibili e sicuri, concepiti per l’adattamento ai Cambiamenti ClimAtici». All’incontro, organizzato dalla Struttura regionale Opere idrauliche e demanio idrico in qualità di capofila, hanno preso parte quasi 400 tra geologi, ingegneri e architetti dei 2 Paesi. L’evento si è svolto in collaborazione con l’Ordine dei Geologi della Valle d’Aosta Becca è coordinato dalla Regione autonoma Valle d’Aosta e riunisce 5 partner: oltre al capofila, la Regione Piemonte, il Politecnico di Torino, l’Inrae e l’Université Savoie Mont Blanc. Il progetto dispone di un budget di 1.968.276 euro e si svolge da ottobre 2023 a gennaio 2027.

Il contesto è quello di territori che, con il cambiamento climatico, alternano carenza di neve in inverno e siccità severe in estate, con ricadute dirette sull’agricoltura di montagna, sull’approvvigionamento idrico delle comunità, sul rischio di incendi boschivi e sulle stazioni sciistiche. I piccoli e medi invasi sono una delle risposte di adattamento più concrete, ma sono opere tecnicamente complesse: spesso collocate in posizione dominante alla testata di valli acclivi, esposte a piene, colate detritiche, frane e valanghe, e realizzate in ambienti ecologicamente ricchi e fragili.

Il primo risultato presentato è una strategia transfrontaliera per decidere dove – e se – realizzare i nuovi bacini. Il principio su cui si fonda è che constatare la carenza idrica di un territorio non basta a giustificare un invaso: occorre dimostrare che vi sia realmente acqua da accumulare nei periodi di abbondanza, che accumularla non sottragga nulla agli usi già in essere e che il volume stoccato produca un beneficio misurabile nei periodi di deficit. La metodologia è stata sviluppata su più scale – regionale, di valle e di singolo bacino – e applicata a casi studio in Valle d’Aosta, in Piemonte e in Savoia.

Il secondo risultato è una guida tecnica franco-italiana per la progettazione, la costruzione e la manutenzione dei piccoli invasi di montagna, redatta nelle due lingue e valida su tutta l’area transfrontaliera.

Nel corso della mattinata sono stati inoltre presentati i metodi geofisici per la caratterizzazione e il monitoraggio delle dighe in terra, la progettazione dei sistemi di impermeabilizzazione con geomembrana sottoposti a sollecitazioni climatiche estreme, le soluzioni per l’integrazione ambientale dei bacini e la gestione della vegetazione sugli sbarramenti in terra. L’ultima sessione è stata dedicata al rischio idraulico: la metodologia per la valutazione del rischio legato alle onde artificiali, lo studio dei trasporti sedimentari causati dalla rottura di una diga, le raccomandazioni per la prevenzione della sedimentazione e il modello di piano di protezione civile per il rischio di cedimento, già sperimentato con le prefetture e con decine di Comuni.

Il progetto si chiuderà sabato 9 gennaio 2027. I risultati sono messi a disposizione di amministrazioni, professionisti e gestori che debbano progettare o gestire un invaso in montagna, su entrambi i versanti delle Alpi.