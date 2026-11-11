BARD (fci) Come stanno cambiando le condizioni di vita degli animali che popolano le nostre montagne? Quali conseguenze ha il riscaldamento globale sulla biodiversità alpina e quali strategie possiamo adottare per proteggerla? Sono questi i temi al centro della XVII edizione di MeteoLab e VIII edizione di ClimaLab, in programma sabato 14 novembre al Forte di Bard. L’appuntamento annuale, che riunisce studiosi, ricercatori, esperti e grande pubblico per approfondire le sfide poste dai cambiamenti climatici, sarà quest’anno dedicato al rapporto sempre più delicato tra clima e fauna alpina.

L’aumento delle temperature, la progressiva riduzione della copertura nevosa, le trasformazioni degli habitat e la crescente frequentazione umana delle montagne stanno modificando profondamente gli equilibri degli ecosistemi alpini. Molte specie animali sono costrette ad adattare i propri comportamenti, a modificare i loro areali di distribuzione e a confrontarsi con nuove condizioni ambientali, mentre emergono ulteriori rischi per la loro sopravvivenza e conservazione. La giornata offrirà un’occasione di confronto tra discipline diverse, intrecciando ricerca scientifica, osservazioni sul campo, tutela della biodiversità e riflessioni giuridiche. La sessione mattutina, introdotta dal climatologo Luca Mercalli, sarà dedicata anche a un tema di crescente attualità: il riconoscimento dei diritti degli animali e l’evoluzione degli strumenti normativi per la loro protezione in un contesto di transizione climatica.

Nel pomeriggio, grazie al contributo di ricercatori ed esperti dei parchi naturali e delle istituzioni scientifiche, l’attenzione si concentrerà sugli effetti concreti dei cambiamenti climatici sulla fauna delle Alpi. Dallo stambecco alla marmotta, dall’ermellino ai galliformi e agli anfibi, saranno presentati studi, monitoraggi e ricerche che aiutano a comprendere come stanno evolvendo le popolazioni animali e quali nuove sfide si pongono per la loro conservazione. Uno spazio sarà inoltre dedicato alle relazioni tra cambiamenti climatici, salute della fauna selvatica e salute degli ecosistemi, attraverso l’approccio integrato One Health.

L’evento nasce da un’idea dell’Associazione Forte di Bard, Società Meteorologica Italiana e Équipe Arc-en-Ciel. La partecipazione è gratuita.

Iscrizione obbligatoria compilando il form disponibile sul sito fortedibard.it. MeteoShop aperto durante la giornata.

Attestato MeteoLab subordinato alla frequenza dell’intera giornata.

Il programma: alle 10 apertura dei lavori da parte di Ornella Badery, presidente Associazione Forte di Bard, quindi l’intervento di Luca Mercalli presidente Società Meteorologica Italiana. Alle 10.30 Roberto Louvin dell’Università degli studi di Trieste «Gli animali e i loro diritti nella transizione climatica», quindi gli interventi di Cinzia Piciocchi (Universita di Trento) «I diritti degli animali nelle costituzioni contemporanee»; Luciano Olivero (Universita di Torino) «Tutele giuridiche della salute animale»; Piera Vipiana (Universita di Genova) «Fauna selvatica e diritti delle generazioni future nell’era del cambiamento climatico»; Giovanni Botto (Universita di Genova) «Fauna selvatica, servizi ecosistemici e contenzioso climatico».

Alle 12.10 Daniele Stellin direttore Parco Mont Avic «La montagna non è un condizionatore: visitatori in fuga dal caldo e animali in cerca di habitat, la difficile convivenza nei Parchi naturali», alle 12.30 termine sessione mattutina.

Alle 14.25 apertura lavori pomeridiani a cura di Stefano Maffeo, alle 14.30 Ramona Viterbi del Parco del Gran Paradiso «Vent’anni di monitoraggio della biodiversità nel Parco Gran Paradiso»; alle 14.50 Matteo Panaccio (Gran Paradiso) «Non solo ghiaccio: effetti dell’aumento delle temperature sullo stambecco nel Parco Gran Paradiso», quindi Caterina Ferrari (Gran Paradiso) «L’ecologia della marmotta nelle Alpi di oggi».

Alle 15.30 Marco Granata (Ermlin Project) «Dalla parte dell’ermellino. Chi è la mascotte delle Olimpiadi invernali e perché è importante studiarla», a seguire Alberto Pastorino del Parco Mont Avic «I dati nei cassetti: la raccolta di informazioni sulle popolazioni animali dei Parchi naturali, dai galliformi agli anfibi». Infine alle 16.10 Riccardo Orusa (Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta) «Quali correlazioni tra cambiamenti climatici e patologie negli animali selvatici: l’importanza dell’approccio One Health».