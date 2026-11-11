Respinta dal giudice la richiesta di domiciliari per Giuseppe Argirò e Marco Malacarne Gentile

AOSTA (zgn) E’ stata respinta dalla Gip del Tribunale di Palermo Giuseppa Zampino la richiesta di arresti domiciliari avanzata dalla Procura per gli ex manager del gruppo Cva Giuseppe Argirò e Marco Malacarne Gentile nell’indagine per l’ipotesi di corruzione. La decisione della giudice è giunta dopo gli interrogatori preventivi di ottobre, nel corso dei quali entrambi gli indagati avevano rigettato le contestazioni. La Gip ha disposto invece gli arresti domiciliari per l’ex vicepresidente della Regione Sicilia Gaetano Armao, per il legale Pierluigi Matta e per l’imprenditore Luigi Zancla. Nei confronti di Giuseppe Argirò, ex amministratore delegato di Cva, e di Marco Malacarne Gentile, già condirettore generale del gruppo ed ex responsabile di Cva Eos, la Procura aveva chiesto i domiciliari nel filone relativo a un incarico di consulenza da 147mila euro assegnato a Pierluigi Matta. Secondo l’ipotesi degli inquirenti, una quota dei compensi sarebbe stata indirizzata a Gaetano Armao per favorire i permessi ambientali di progetti energetici in Sicilia della Cva. Una tesi contestata dai 2 dirigenti, che davanti alla Gip avevano affermato la correttezza dell’incarico e respinto le ipotesi di reato. La difesa di Giuseppe Argirò aveva inoltre negato che il suo assistito fosse al corrente di versamenti a favore di Gaetano Armao, mentre Marco Malacarne Gentile aveva riferito di essersi limitato a rinnovare il contratto di consulenza con Pierluigi Matta. Respinta, oltre che per i due manager valdostani, anche la richiesta di misure cautelari per gli altri indagati: Giuseppe Geremia Lombardo, deputato all’Assemblea regionale siciliana per il Mpa e nipote dell’ex presidente della Regione Raffaele Lombardo, Benedetta Costanzo e gli imprenditori Mario Lupo e Sergio Vella. La mancata disposizione dei domiciliari attiene alla fase delle indagini preliminari e non rappresenta una pronuncia di merito sulle contestazioni.