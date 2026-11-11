Sulle orme di Marco Polo, Matteo Stella racconta il suo viaggio in bicicletta da Pechino a Courmayeur

AOSTA (fci) Oltre 13mila chilometri in sella, circa 5 mesi di viaggio lungo la Via della Seta, dal deserto del Gobi alle steppe mongole, attraverso l’Asia centrale, la Turchia e i Balcani. È il viaggio che Matteo Stella racconterà giovedì prossimo, 12 novembre, alle 18 all’HUBB Bike Café di Aosta, in via Festaz, ospite della serata organizzata da FIAB Aosta à Vélo, la sezione valdostana della Federazione italiana ambiente e bicicletta, in occasione dell’avvio della campagna tesseramenti 2027.

Alpinista e accompagnatore di media montagna e di mountain bike, Matteo Stella vive e lavora a Courmayeur. Nell’ottobre 2025 è partito da Pechino per ripercorrere in bicicletta l’itinerario di Marco Polo. A fine febbraio 2026 è arrivato a Venezia, e da lì ha continuato a pedalare fino ai piedi del Monte Bianco. Freddo, vento contrario, piogge e deviazioni impreviste hanno segnato un’avventura che Matteo Stella (foto) ripercorrerà in dialogo con Denis Falconieri, giornalista e socio Fiab.

Nel corso della serata Denis Falconieri presenterà anche la sua guida La Ciclovia dei Parchi della Calabria (Terre di Mezzo Editore), il volume che accompagna i cicloviaggiatori lungo 570 chilometri tra i parchi del Pollino, della Sila, delle Serre e dell’Aspromonte.

La serata sarà anche l’occasione per lanciare la campagna tesseramento 2027 di FIAB Aosta à Vélo. Chi vuole sostenere l’associazione e il suo impegno per la mobilità in bicicletta in città, sul territorio valdostano e per il cicloturismo potrà iscriversi o rinnovare la tessera direttamente durante l’evento.

Ingresso libero.