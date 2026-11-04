Il Gran Paradiso al terzo posto nella classifica dei parchi italiani più apprezzati online

COGNE (fci) Il Parco del Gran Paradiso conquista il terzo posto nella classifica 2026 dei parchi nazionali italiani più apprezzati online. Un risultato che premia il gradimento espresso dai visitatori su Google Maps e colloca l’area protetta, tra Piemonte e Valle d’Aosta, sul podio nazionale.

La graduatoria è stata realizzata da Holidu, portale dedicato alle case vacanza, che ha analizzato punteggi e rerecensioni dei 23 parchi nazionali italiani operativi con almeno 50 rerecensioni sulla piattaforma. La classifica considera il voto medio e, in caso di parità, il numero di rerecensioni ricevute.

Il Gran Paradiso ha ottenuto una valutazione di 4,8 su 5, sulla base di 10.137 rerecensioni. Un punteggio condiviso con altri 4 parchi, per i quali è stato quindi determinante il numero di giudizi lasciati online.

Al primo posto si trova il Parco Nazionale dello Stelvio, tra Trentino-Alto Adige e Lombardia, con 12.107 rerecensioni. Seconda posizione per il Parco Nazionale dei Monti Sibillini, tra Marche e Umbria, che ha raccolto 12.008 rerecensioni .

Subito dopo il Gran Paradiso si classificano il Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, in Sardegna, con 9.194 rerecensioni, e il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, tra Toscana ed Emilia-Romagna, con 3.812.

La ricerca di Holidu prende in esame anche i prezzi delle case vacanza nelle aree vicine ai parchi. Si tratta di un dato aggiuntivo, che non influisce sulla graduatoria. Per il Gran Paradiso, il prezzo mediano indicato è di 167 euro a notte, sulla base di soggiorni di 7 notti con arrivo previsto tra la fine di ottobre e la metà di dicembre 2026. Tra le aree considerate, il valore più alto è quello dello Stelvio, con 185 euro a notte.

Sul versante appenninico, le Foreste Casentinesi registrano un prezzo mediano di 174 euro, mentre alle Cinque Terre la cifra indicata è di 160 euro. Le tariffe più contenute si trovano invece al Sud: 85 euro nell’area dell’Aspromonte, 88 euro per l’Appennino Lucano, 89 euro per il Gargano e 95 euro per il Pollino.

Gli autori della ricerca precisano che la graduatoria non misura la bellezza dei parchi né la qualità della loro gestione, aspetti che richiedono criteri di valutazione differenti. L’obiettivo è fotografare il gradimento espresso online da chi ha visitato queste aree naturali.

Per il Gran Paradiso, il terzo posto rappresenta dunque un riconoscimento della reputazione costruita tra i visitatori, con oltre 10mila rerecensioni e una valutazione media tra le più alte registrate nella classifica.