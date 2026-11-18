AOSTA (mye) Una marmotta speciale, vissuta 6.600 anni fa, diventa oggetto di indagine per l’investigatrice Edda Weiss. Il CNR inserisce tra le edizioni speciali “spin off” della collana Comics&Science anche un’avventura a fumetti, di cui è protagonista la marmotta del Lyskamm, straordinario ritrovamento dell’agosto del 2022 di un animaletto mummificato, oggetto di studi speciali, che vengono spiegati nella pubblicazione da Sandra Tutino, dirigente della struttura Biodiversità, sostenibilità e aree naturali protette dell’Assessorato opere pubbliche, territorio e ambiente, e direttrice del Museo di scienze naturali Efisio Noussan di Saint-Pierre, e dalla biologa Velca Botti, membro del team del Museo.

La marmotta

La piccola mummia è stata trovata in quota, ad una altitudine di 4.291 metri. Durante un’uscita sulla parete orientale del Lyskamm, nel Massiccio del Monte Rosa, la guida alpina Corrado Gaspard individua casualmente il corpo, recuperato lunedì 14 agosto 2022 con un intervento in elicottero. Le prime analisi permettono di datare l’animale a un periodo compreso tra il 4691 e il 4501 prima di Cristo, risulta quindi la mummia più antica ritrovata in Italia fino ad ora.

A fumetti

La marmotta ha già dei trascorsi da fumetto. Nel corso dell’estate 2026 è stata anche proposta un’attività per bambini dal titolo “Mang – otta: la “nostra” marmotta diventa giapponese!”, dedicato a bambini dai 9 ai 13 anni che potranno realizzare la versione “Manga” della celebre marmotta del Lyskamm. Ora un intero libretto è dedicato a lei. Delle 32 pagine, le prime 20 sono dedicate all’indagine a fumetti, mentre le restanti contengono la spiegazione del progetto Marmot Mummy Project. La storia vera e propria vede invece un’altra marmotta, chiamata Edda Weiss, che suona un po’ come “edelweiss”, la stella alpina. Sarà lei ad indagare sul misterioso ritrovamento, aprendo un originale “cold case” a fumetti. La Marmotta del Lyskamm si trovava dove una marmotta non dovrebbe essere, cioè a oltre 4.000 metri di quota mentre di solito vive sui 2.000 metri. Gli autori Giovanni Eccher e Gabriele Peddes usano gli strumenti del giallo per raccontare quelli della ricerca: osservare gli indizi, formulare ipotesi, verificarle e accettare che non sempre la scienza abbia subito tutte le risposte. Tra ghiacciai, laboratori, rapaci e stambecchi, Il progetto “The Marmot Issue”, frutto della collaborazione tra Comics&Science, la Regione Autonoma Valle d’Aosta e il Museo regionale di Scienze naturali Efisio Noussan, parla così di cambiamento climatico, biodiversità e trasformazione dell’ambiente alpino senza trasformarsi in una lezione. Nello spirito della collana Comics&Science, prima viene la storia, poi la curiosità di saperne di più.

Il libretto sarà presto disponiibile in italiano, francese e inglese nello shop del Museo Noussan.

Elena Meynet