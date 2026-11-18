AOSTA (fci) Giovedì prossimo, 19 novembre, alle 18, la sala conferenze della Bcc Valdostana di Aosta, si terrà “La montagna ha voce. Le donne raccontano le terre alte”, il nuovo appuntamento di Women’s Rights VdA, il percorso di The First Thursday dedicato ai diritti, alle pari opportunità e al ruolo delle donne nella società contemporanea.

Al centro dell’evento vi sono le donne che abitano, lavorano e raccontano le terre alte.

Osservare le terre alte attraverso lo sguardo e l’esperienza delle protagoniste significa interrogarsi sul rapporto profondo tra identità, lavoro, opportunità e partecipazione attiva. L’appuntamento vuole offrire uno spazio di dialogo orizzontale in cui il pubblico non è semplice spettatore, ma partecipe e dialogante a sua volta.

L’incontro sarà condotto e introdotto da Roberta Carla Balbis (BLU Associazione culturale), insieme ai saluti e alle riflessioni promosse da Zonta Club Aosta Valley. Il dialogo si svilupperà poi attraverso le traiettorie di vita e professionali di tre ospiti: Valentina Porcellana antropologa culturale e professoressa associata presso l’Università della Valle d’Aosta, da anni attiva sui temi dell’antropologia alpina, del genere e delle politiche sociali per la montagna; Claudia Linty laureata in Scienze forestali ed ambientali, guardaparco del Parco del Gran Paradiso, quotidianamente impegnata nella tutela e nella custodia attiva del patrimonio naturale e antropico alpino; Elisabetta Ceaglio guida alpina ed esperta nivologa con formazione forestale, che vive la montagna ad alta quota unendo la professione tecnica alla promozione di una nuova cultura dei territori alti.

Women’s Rights VdA si inserisce nel percorso culturale di The First Thursday piattaforma che promuove connessioni tra persone, saperi e realtà del territorio attraverso il dialogo interdisciplinare. L’appuntamento è curato da Associazione Culturale BLU e Zonta Club Aosta Valley, con il sostegno della Bcc Valdostana.

Ingresso libero fino a esaurimento posti; prenotazione obbligatoria tramite Eventbrite. A seguire, aperitivo presso La Société en Ville, accanto alla sala conferenze.