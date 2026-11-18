BARD (fci) Come stanno cambiando le condizioni di vita degli animali che popolano le nostre montagne? Quali conseguenze ha il riscaldamento globale sulla biodiversità alpina e quali strategie possiamo adottare per proteggerla? Sono questi i temi al centro della XVII edizione di MeteoLab e VIII edizione di ClimaLab, in programma oggi sabato 14 novembre al Forte di Bard. L’appuntamento annuale, che riunisce studiosi, ricercatori, esperti e grande pubblico per approfondire le sfide poste dai cambiamenti climatici, è quest’anno dedicato al rapporto sempre più delicato tra clima e fauna alpina.

L’evento nasce da un’idea dell’Associazione Forte di Bard, Società Meteorologica Italiana e Équipe Arc-en-Ciel. La partecipazione è gratuita.

Il programma: alle 10 apertura dei lavori da parte di Ornella Badery, presidente Associazione Forte di Bard, quindi l’intervento di Luca Mercalli presidente Società Meteorologica Italiana. Alle 10.30 Roberto Louvin dell’Università degli studi di Trieste «Gli animali e i loro diritti nella transizione climatica», quindi gli interventi di Cinzia Piciocchi (Universita di Trento) «I diritti degli animali nelle costituzioni contemporanee»; Luciano Olivero (Universita di Torino) «Tutele giuridiche della salute animale»; Piera Vipiana (Universita di Genova) «Fauna selvatica e diritti delle generazioni future nell’era del cambiamento climatico»; Giovanni Botto (Universita di Genova) «Fauna selvatica, servizi ecosistemici e contenzioso climatico».

Alle 12.10 Daniele Stellin direttore Parco Mont Avic «La montagna non è un condizionatore: visitatori in fuga dal caldo e animali in cerca di habitat, la difficile convivenza nei Parchi naturali», alle 12.30 termine sessione mattutina.

Alle 14.25 apertura lavori pomeridiani a cura di Stefano Maffeo, alle 14.30 Ramona Viterbi del Parco del Gran Paradiso «Vent’anni di monitoraggio della biodiversità nel Parco Gran Paradiso»; alle 14.50 Matteo Panaccio (Gran Paradiso) «Non solo ghiaccio: effetti dell’aumento delle temperature sullo stambecco nel Parco Gran Paradiso», quindi Caterina Ferrari (Gran Paradiso) «L’ecologia della marmotta nelle Alpi di oggi».

Alle 15.30 Marco Granata (Ermlin Project) «Dalla parte dell’ermellino. Chi è la mascotte delle Olimpiadi invernali e perché è importante studiarla», a seguire Alberto Pastorino del Parco Mont Avic «I dati nei cassetti: la raccolta di informazioni sulle popolazioni animali dei Parchi naturali, dai galliformi agli anfibi». Infine alle 16.10 Riccardo Orusa (Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta) «Quali correlazioni tra cambiamenti climatici e patologie negli animali selvatici: l’importanza dell’approccio One Health».