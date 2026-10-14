Un concorso internazionale di scultura dedicato alla Valle d’Aosta

ARVIER (fci) Il Comune di Arvier, l’Associazione Forte di Bard e il Cervim (Centro di Ricerca, Studi, Salvaguardia, Coordinamento e Valorizzazione per la Viticoltura Montana) promuovono un Concorso artistico internazionale di scultura dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico, ambientale e agronomico della Valle d’Aosta e delle comunità alpine. Il bando si inserisce nell’ambito del progetto pilota Agile Arvier-La cultura del cambiamento, finanziato dall’Unione europea-NextGenerationEU attraverso il PNRR.

Questo percorso punta a introdurre modelli innovativi nella gestione dei vigneti eroici e alpini, rendendoli capaci di fronteggiare gli impatti dei mutamenti climatici attraverso soluzioni improntate alla tutela degli ecosistemi e allo sviluppo sostenibile. In questo contesto di profonda evoluzione, la scultura diventa il canale ideale per interpretare e comunicare la transizione.

Grazie alla sinergia con l’Associazione Forte di Bard, formalizzata con un’apposita convenzione sottoscritta a luglio, il concorso intende promuovere il patrimonio culturale, paesaggistico, ambientale ed agronomico che caratterizza la Valle d’Aosta. L’iniziativa assume inoltre una forte rilevanza economica e sociale, accendendo i riflettori sul ruolo cruciale dell’agricoltura e della viticoltura sia all’interno della comunità valdostana, sia nel più ampio contesto transfrontaliero della macroregione alpina (Eusalp). Attraverso la materia e la forma, gli artisti di tutto il mondo saranno chiamati a interpretare il legame indissolubile tra uomo, terra e sostenibilità, traducendo l’identità e la resilienza del paesaggio d’alta quota in opere d’arte di rilievo internazionale.

Il concorso invita gli artisti a interpretare il rapporto tra persone, agricoltura e paesaggio, attraverso 3 temi:

La viticoltura eroica-Categoria 1. Progetti di sculture dedicati al valore sociale, culturale e paesaggistico della viticoltura di montagna, con possibile successiva realizzazione ed esposizione permanente al Forte di Bard. Premio: 2.000 euro lordi.

Il futuro dei pascoli alpini-Categoria 2. Una riflessione sul ruolo dei pascoli nella tutela degli ecosistemi, nella vita delle comunità e nella costruzione del paesaggio. Sono previste 2 sottocategorie: 2A, per idee progettuali di opere non ancora realizzate, con un premio di 1.500 euro lordi; 2B, per opere già realizzate, con un premio di 1.000 euro lordi e possibilità di successiva acquisizione per il Museo del Futuro Alpino, presso il Castello La Mothe di Arvier.

La donna in viticoltura-Categoria 3. Progetti di sculture dedicati al contributo femminile, all’evoluzione dei ruoli e all’innovazione nel settore vitivinicolo, con possibile successiva realizzazione ed esposizione permanente nel giardino di Agile Agorà Arvier. Premio: 1.000 euro lordi.

I premi ammontano complessivamente a 5.500 euro lordi. Le eventuali successive commissioni o acquisizioni delle opere sono disciplinate dal bando, che ne definisce condizioni, risorse e tempi.

Le domande devono essere inviate esclusivamente tramite PEC a protocollo@pec.comune.arvier.ao.it entro le 20 di lunedì 26 ottobre, utilizzando l’apposito modulo e allegando la documentazione richiesta. Non saranno ammesse domande tardive o trasmesse con modalità diverse.

Tutte le informazioni sono disponibili a questo indirizzo: https://arvier.eu/arvier-al-via-il-concorso-internazionale-di-scultura-dedicato-al-patrimonio-e-al-futuro-delle-alpi/