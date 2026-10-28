ARVIER, SEMAFORO SULLA REGIONALE

VALGRISENCHE (fci) Per consentire i lavori di risanamento dei pilastri dei paramassi e sistemazione del cordolo, è disposta l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile o da movieri, lungo la strada regionale 25 di Valgrisenche, nel Comune di Arvier, dal km 3 al km 4, fino alle 18 di venerdì 6 novembre, 24 ore su 24, sabato e festivi esclusi.