VALGRISENCHE (fci) Per consentire i lavori di risanamento dei pilastri dei paramassi e sistemazione del cordolo, è disposta l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile o da movieri, lungo la strada regionale 25 di Valgrisenche, nel Comune di Arvier, dal km 3 al km 4, fino alle 18 di venerdì 6 novembre, 24 ore su 24, sabato e festivi esclusi.
ARVIER, SEMAFORO SULLA REGIONALE
Redazione · Pubblicato il
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