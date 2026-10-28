“Ruote nella Storia”, domenica 25 tra Avise, La Salle e Morgex

AVISE (fci) Si rinnova l’appuntamento con “Ruote nella Storia” Raduno di Auto Storiche alla sesta edizione.

Sono una trentina gli appuntamenti promossi in tutta Italia dall’ACI in collaborazione con gli Automobile Club locali. L’Automobile Club Valle d’Aosta per il 2026 ha organizzato per domani domenica 25 ottobre un percorso turistico e culturale alla scoperta di Avise, La Salle e Morgex.

Il programma, dopo la visita del Castello di Sarriod de La Tour a Saint Pierre, prevede di raggiungere La Salle con passaggio nei pressi del Castello di Ecours e delle rovine del Castello di Chatelard. Nella tarda mattinata verrà offerto un aperitivo nella piazza Principe Tommaso a Morgex ed a seguire si raggiungerà il Castello dei Signori di Avise per il pranzo, concludendo la giornata con una passeggiata nel centro storico del paese.