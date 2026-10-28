Raccolta rifiuti e «La tua Valnontey». Due incontri pubblici a Cogne

COGNE (fci) Incontro pubblico sulla raccolta dei rifiuti lunedì prossimo, 26 ottobre, alle 17 nella sala consiliare del Municipio di Cogne. Saranno presenti i rappresentanti dell’Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis e della ditta Quendoz. Nel corso dell’incontro saranno illustrati i dati aggiornati sulla raccolta e sarà possibile segnalare criticità e proporre miglioramenti al servizio. L’incontro è aperto a tutti: utenze domestiche e non domestiche (attività commerciali, ricettive e artigianali).

Venerdì 30 ottobre alle 17 – sempre nella sala consiliare del Municipio di Cogne – si terrà un incontro per fare il punto sul progetto socioeconomico “La tua Valnontey”. Si partirà dalle voci raccolte con i questionari estivi per arrivare ai primi risultati delle analisi del territorio di alta quota, con gli esperti dell’Università di Padova. Il progetto è promosso insieme al Parco del Gran Paradiso e al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.