Sette quintali di caldarroste per la castagnata di Avise domenica scorsa

E’ andata bene la castagnata di Avise, domenica scorsa, 18 ottobre, organizzata dalla Pro Loco Comité des Traditions in collaborazione con il Comune. All’appuntamento ha preso parte un buon numero di persone, sono stati cotti 7 quintali di castagne. Da sinistra Elvis Milliery, Michel Denarier, Julien Jacquemod, Eloé Bullio e Thierry Jacquemod, nell’altra foto Giada Jacquemod e – con il cappello – Axelle Junod