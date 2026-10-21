Castagnata di Avise, sabato si balla e domenica tocca alle caldarroste

AOSTA (fci) Con l’autunno tornano le castagne anche ad Avise. Oggi sabato 17 e domani domenica 18 ottobre a Runaz si tiene la 54esima Castagnata, organizzata dalla Pro Loco Comité des Traditions d’Avise in collaborazione con il Comune.

L’appuntamento è al salone polivalente e all’area verde antistante, accanto al parco giochi e al campetto da calcio. Il programma segue la formula consueta: una serata di ballo il sabato e la domenica dedicata alle castagne.

Oggi sabato 17 dalle 21.30 la serata danzante con Lady Barbara, a ingresso libero, nel salone polivalente.

Domani domenica 18 è la giornata delle caldarroste. Alle 13 inizia la cottura, all’aperto, nell’area verde di Runaz davanti al salone. Dalle 14 la distribuzione e la vendita, con l’apertura della buvette, e dalle 15 il pomeriggio danzante con l’orchestra William Isabel.

Per caldarroste e buvette non si accettano pagamenti elettronici.