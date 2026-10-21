Casting del docufilm per raccontare l’Area6Tu, il centro sportivo di Sarre

SARRE (mye) Entusiasmo e un’età fra i 3 e i 17 anni sono i requisiti per partecipare al docufilm che racconterà l’Area6Tu, il centro sportivo di Sarre.

L’appuntamento per il casting di «Un film per l’Area6Tu» è oggi, sabato 17 ottobre, proprio all’area sportiva, nelle 2 fasce orarie dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30.

«Abbiamo partecipato ad un bando regionale, con click day, e proposto un’iniziativa sul cinema, in collaborazione con L’Arsenale di Davide Bongiovanni. – spiega il sindaco Massimo Pepellin – Chi frequenta l’area viene coinvolto questa volta come protagonista di un film, come attore o nella parte tecnica. Con il cinema vorremmo proporre una formula educativa nuova, stiamo pensando a proiezioni ed a testimoni che spieghino come si fa un film».

C’è anche un’email, area6tu@gmail.com, per iscriversi e indicare in quale ruolo si intende partecipare. «La storia di Area6Tu inizia circa 10 anni fa – ricorda il sindaco Pepellin – quando la società Stade Valdôtain Rugby ha preso in mano la situazione e l’ha tolta dal degrado in cui si trovava. Oggi vediamo la differenza. Oltre al rugby ci sono BVS / Mountain Beachers, GS Lupi e Roller Stade, che fanno gravitare nell’area più di 1.000 persone. Ci sembrava bello poter raccontare questa storia di collaborazione, che ha cercato di interpretare la volontà progettuale del Comune».

Esperienza da raccontare

Il progetto Finding Home – Area 6Tu nasce proprio dal desiderio di raccontare questa esperienza di sport, volontariato, inclusione e appartenenza, trasformandola in una storia capace di parlare anche alle nuove generazioni.

«Non cerchiamo soltanto “attori” – si legge nell’informativa del progetto – Cerchiamo curiosità, idee, entusiasmo e voglia di partecipare. Le ragazze e i ragazzi potranno avvicinarsi alle diverse fasi della realizzazione di un film, conoscere ciò che accade davanti e dietro la macchina da presa, partecipare agli incontri preparatori e alle riprese e contribuire, con il proprio punto di vista, a raccontare la storia dell’Area6Tu.

L’obiettivo è fare del cinema uno strumento di partecipazione e di incontro: un modo per conoscere meglio il luogo in cui viviamo, ascoltare chi lo ha visto cambiare nel tempo e lasciare spazio alle idee e allo sguardo delle nuove generazioni. Il progetto valorizza infatti il coinvolgimento dei giovani, il dialogo tra generazioni, l’inclusione e il senso di appartenenza alla comunità».

Al primo appuntamento per il casting seguiranno incontri, attività e giornate di ripresa, durante le quali bambine, bambini, ragazze e ragazzi potranno vivere concretamente l’esperienza della realizzazione di un film.

Elena Meynet