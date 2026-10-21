Professionisti da tutta Italia alla Skyway Cocktail Competition

COURMAYEUR (peb) Si è svolta martedì scorso, 13 ottobre, l’11esima edizione della Skyway Cocktail Competition, la competizione organizzata da ABI Professional Valle d’Aosta in collaborazione con Skyway Monte Bianco che ogni anno porta i professionisti del bartending in alta quota per una sfida all’insegna del gusto, della tecnica e della valorizzazione dei prodotti del territorio. Protagonista delle creazioni in gara è stato il génépy, simbolo della tradizione alpina, reinterpretato dai concorrenti in ricette originali.

La giornata è iniziata con il ritrovo dei partecipanti e la salita alla stazione del Pavillon, dove dalle 10 si è aperta la prima fase della competizione. Il programma ha previsto poi la finalissima a Punta Helbronner, a 3.466 metri di quota, trasformando lo scenario d’alta montagna in un palcoscenico d’eccezione per l’arte della miscelazione. Nel pomeriggio spazio anche alla formazione, con una masterclass a cura di Luca Azzolina, prima dell’aperitivo ufficiale e della cerimonia di premiazione programmata in serata al Jardin de l’Ange di Courmayeur.

A confrontarsi una cinquantina di barmen e barlady provenienti da tutt’Italia, chiamati a proporre interpretazioni personali capaci di coniugare equilibrio, originalità e identità alpina. Al primo posto Carmine Turano da Piacenza che si è aggiudicato un voucher da 1.200 euro offerto dalle aziende sponsor, numerosi anche i valdostani presenti nelle 2 classifiche, associati e non associati. Nella prima ventina, al 14° posto Fabrizio Belmonte del 4810 Food di Dolonne a Courmayeur.

Molteplici anche gli sponsor regionali di questa edizione: Alpe, La Valdôtaine, Ottoz, Saint-Roch, Savio, Vertosan, Cuzziol, Levi e Distillerie Cortese. Come da tradizione, in occasione della cerimonia di premiazione si è tenuta la sempre tanto attesa lotteria, con ricchi premi offerti da commercianti, attività e sponsor. Presente “ABI Professional in Rosa”, il gruppo tutto al femminile all’interno dell’associazione dedicato alle barlady professioniste e impegnato in iniziative di sensibilizzazione e beneficenza (in particolare per la prevenzione e la ricerca contro il cancro al seno con enti come AIRC e IEO).

«La Skyway Cocktail Competition nasce dalla volontà di portare la professionalità del bartending in uno scenario straordinario, ma soprattutto di valorizzare i prodotti e i distillati delle nostre montagne, dimostrando quanto possano essere versatili e contemporanei. – sottolinea Bernardo Ferro, presidente nazionale di ABI Professional e ideatore della manifestazione nel 2015 – Vorrei ringraziare Skyway Monte Bianco, il Comune di Courmayeur, il CSC e tutti gli sponsor: anno dopo anno, questa manifestazione cresce e diventa un’occasione di incontro, confronto e formazione per i professionisti del settore. Il nostro obiettivo è raccontare la Valle d’Aosta anche attraverso lo shaker, unendo tecnica, creatività e territorio.»