Massimo Lopez, tre date per lo spettacolo a Courmayeur

COURMAYEUR (fci) Dopo il successo ottenuto nella prima fase della tournée, il Massimo Lopez Show prosegue il suo viaggio nei teatri italiani e approda a Courmayeur con 3 appuntamenti – sabato 31 ottobre, domenica 1 e lunedì 2 novembre – al Cinema Teatro di Courmayeur, nell’ambito degli eventi collaterali del WTA 125 Ladies Open Valle d’Aosta.

Uno spettacolo accolto con grande favore dal pubblico e costruito intorno alla straordinaria versatilità di Massimo Lopez (foto), protagonista assoluto di un one man show nel quale musica, swing, comicità e teatro si fondono in un unico racconto scenico.

Sul palco Lopez è accompagnato dalla Jazz Company, con la direzione musicale del Maestro Gabriele Comeglio.

Il Massimo Lopez Show è un viaggio nel mondo artistico più autentico dell’interprete: le sue voci, i personaggi che hanno accompagnato intere generazioni, nuovi sketch che nascono direttamente dal palcoscenico e la grande passione per la musica, divenuta negli anni parte essenziale della sua identità artistica. La Jazz Company accompagna questa dimensione con arrangiamenti moderni e raffinati, creando un dialogo continuo tra ritmo, improvvisazione e presenza scenica.

Attore, comico, imitatore, doppiatore e conduttore, Massimo Lopez è da oltre 50 anni uno dei protagonisti dello spettacolo italiano.

Dopo gli esordi teatrali, nel 1982 dà vita con Anna Marchesini e Tullio Solenghi al Trio, formazione entrata nella storia della televisione e del teatro italiani e protagonista di programmi e spettacoli rimasti nell’immaginario collettivo, fino al grande successo de I Promessi Sposi.

Dal 2013 è inoltre la voce italiana di Homer Simpson.