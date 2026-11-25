PRÉ-SAINT-DIDIER (fci) La Biblioteca comunale di Pré-Saint-Didier propone un corso base di ChatGPT, uno degli strumenti di intelligenza artificiale generativa più conosciuti e utilizzati. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con Genny Perron, digital strategist e giornalista pubblicista, si svolgerà venerdì 4, 11 e 18 dicembre, dalle 20 alle 22.

Durante le tre lezioni, i partecipanti scopriranno come dialogare con l’intelligenza artificiale per ottenere risposte pertinenti, scrivere e migliorare testi, creare immagini e organizzare informazioni, dati e tabelle. Particolare attenzione sarà riservata alle applicazioni concrete, attraverso esempi ed esercitazioni che permetteranno di utilizzare ChatGPT come supporto nelle attività professionali e nella gestione delle esigenze quotidiane. Il corso prevede un massimo di 12 partecipanti, la quota di partecipazione è di 90 euro per l’intero percorso. Iscrizioni presso la biblioteca di Pré-Saint-Didier entro sabato 28 novembre. Per informazioni è possibile telefonare al 0165 87031 oppure scrivere a biblioteca@comune.pre-saint-didier.ao.it.