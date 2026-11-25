Nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 20 novembre, la Libreria Sospesa nel Municipio di Villeneuve ha ospitato la premiazione della prima edizione del concorso «Frazioni e vie fiorite a Villeneuve», organizzato da Comune e Pro Loco. Il primo (e unico) premio – un buono da spendere in fiori da Isa Vivai – è stato vinto da via Pierino Chanoux.