Nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 20 novembre, la Libreria Sospesa nel Municipio di Villeneuve ha ospitato la premiazione della prima edizione del concorso «Frazioni e vie fiorite a Villeneuve», organizzato da Comune e Pro Loco. Il primo (e unico) premio – un buono da spendere in fiori da Isa Vivai – è stato vinto da via Pierino Chanoux.
VIE FIORITE A VILLENEUVE, LA PREMIAZIONE
Redazione · Pubblicato il
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