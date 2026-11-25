ARVIER (fci) Presentazione dei corsi di scialpinismo organizzati dallo Sci Club Corrado Gex giovedì prossimo, 26 novembre, alle 20.45 nella sala consiglio di Arvier, sopra la farmacia. Il corso base intermedio prevede 4 date: domenica 17 gennaio, domenica 7 e domenica 21 febbraio e domenica 14 marzo; il corso avanzato le domeniche 24 gennaio, 28 febbraio, 21 marzo e sabato 3 e domenica 4 aprile. Infrasettimanale: i giovedì 14 gennaio, 4 febbraio, 18 febbraio e 4 marzo. Giornata sicurezza (obbligatoria per l’iscrizione ai corsi) sabato 19 dicembre e mercoledì 6 gennaio. Per informazioni telefonare ai numeri 329 6944607, 328 6818477 e 334 9567375. Agli stessi numeri si può telefonare per i corsi di scialpinismo per i ragazzi delle scuole medie e primo anno superiori, in programma da domenica 27 a mercoledì 30 dicembre e da lunedì 4 a mercoledì 6 gennaio, iscrizioni entro lunedì 21 dicembre.