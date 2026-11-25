ARVIER (fci) Una cotta di maglia di 80 chili, stesa su 25 metri quadrati, e un corpo che deve imparare a conviverci, sono il punto di partenza di HeavyMetal, il nuovo solo di circo contemporaneo di Riccardo Pedri, che il pubblico potrà scoprire venerdì 27 novembre alle 20.30 nella sala polivalente del Comune di Arvier, ingresso libero.

L’artista, finalista di circusnext 2027, la piattaforma europea che sostiene gli autori emergenti del circo, è in residenza ad Arvier con la sua compagnia fino a venerdì 27 novembre.

In HeavyMetal la cotta di maglia è insieme attrezzo circense, elemento scenografico e costume. Il suo peso aumenta artificialmente la gravità e trasforma la scena in un laboratorio di resistenza e adattamento, il corpo dell’artista si muove tra il lavoro a terra e la sospensione a una barra metallica, con tecniche di danza, acrobatica e corda.

“Per anni ho abitato lo spazio dell’assenza di peso, con un approccio fisico basato su resistenza e lentezza – racconta Riccardo Pedri, che arriva dalle discipline aeree – Negli ultimi quattro anni ho sentito il bisogno di aprire le mani e di confrontarmi con la polarità opposta: la possibilità di sciogliermi, di essere portato, di trovare un appoggio più ampio, come il suolo. Per questo ho deciso di aumentare artificialmente la gravità, e una sottile cotta di maglia si è rivelata la materia più eloquente”.

La cotta di maglia diventa la metafora di una tecnologia che è una seconda pelle, materia che costringe tanto quanto protegge.

Nato nel 1993, Riccardo Pedri ha studiato scienze politiche e servizio sociale all’Università di Bologna prima di dedicarsi al circo, formandosi alla Flic Scuola di circo di Torino e all’Académie Fratellini di Parigi. Ha lavorato con la compagnia Les Colporteurs e nello spettacolo “Humanidad” del Teatro Circo Price di Madrid, e nel 2023 ha fondato il Collectif des Cordes, dedicato alla ricerca sulla corda liscia. Insegna discipline aeree all’Acapa di Tilburg, nei Paesi Bassi, e all’Académie Fratellini.

Il debutto dello spettacolo è previsto a ottobre 2028.

Ad Aosta Riccardo Pedri è anche tra i protagonisti di “Elogio della paura – come ho imparato ad accogliere l’errore”, il percorso che lo stesso Teatro instabile porta nelle classi quarte dell’Istituto Regina Maria Adelaide, per cui ha curato il laboratorio “La paura del vuoto” di lunedì 16 e martedì 17 novembre, dedicato al rapporto tra corpo, rischio e fiducia.