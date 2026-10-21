Chiusa per 2 giorni la Regionale di Cogne, viabilità alternativa

AYMAVILLES (fci) Per consentire la prosecuzione dei lavori in corso di messa in sicurezza del cunicolo del Ru Neuf sotto il sedime della rete viaria, è disposta la chiusura totale al traffico lungo il tratto di strada regionale 47 di Cogne nel Comune di Aymavilles, tra il km 2 e il km 2,400 (Le Fournier), dalle 8.30 di martedì 20 ottobre alle 7 di giovedì 22.

Le modifiche alla circolazione si rendono necessarie per il proseguimento dei lavori in sicurezza sul Ru Neuf e sono state programmate in accordo con i Sindaci di Aymavilles e di Cogne. Il Ru Neuf permette di portare le acque del torrente Grand Eyvia per le attività agricole e zootecniche di Aymavilles, Jovençan e Gressan. I lavori di rimozione del vecchio cunicolo ormai fortemente danneggiato e la sua sostituzione con tubazioni adeguate impongono la chiusura della strada regionale nel momento di scavo sull’asse della strada, anche per la presenza di sottoservizi primari che devono essere ripristinati rapidamente.

Per il solo traffico leggero e per il trasporto pubblico, in accordo con la struttura regionale competente che ha previsto le necessarie rimodulazioni, è prevista una viabilità alternativa, gestita tramite movieri, lungo la strada comunale “delle vigne” di Aymavilles (dalla regionale 20 di Gressan al Castello di Aymavilles e viceversa).