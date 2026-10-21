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Alta Valle

Ieri venerdì 16 a Villeneuve la commemorazione di «Lola» Aurora Vuillerminaz

Redazione Pubblicato il

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Il Comune di Villeneuve, in collaborazione con l’Anpi, ha organizzato – ieri venerdì 16 ottobre – la commemorazione annuale di Lola (Aurora Vuillerminaz), staffetta partigiana, e degli altri giovani fucilati. Durante l’evento è stata posata una targa commemorativa, realizzata grazie al sostegno del Comitato per le celebrazioni dell’80esimo anniversario della Resistenza, della Liberazione e dell’Autonomia, in memoria di Pierino Chanoux, eroe della Resistenza di Villeneuve, caduto in battaglia.

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