Ieri venerdì 16 a Villeneuve la commemorazione di «Lola» Aurora Vuillerminaz

Il Comune di Villeneuve, in collaborazione con l’Anpi, ha organizzato – ieri venerdì 16 ottobre – la commemorazione annuale di Lola (Aurora Vuillerminaz), staffetta partigiana, e degli altri giovani fucilati. Durante l’evento è stata posata una targa commemorativa, realizzata grazie al sostegno del Comitato per le celebrazioni dell’80esimo anniversario della Resistenza, della Liberazione e dell’Autonomia, in memoria di Pierino Chanoux, eroe della Resistenza di Villeneuve, caduto in battaglia.