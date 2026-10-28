LA THUILE (fci) Dopo le precipitazioni delle ultime ore sulle Alpi, il colle del Piccolo San Bernardo, tra l’Italia e la Francia, chiude per neve. Lo comunica l’Anas, che gestisce il tratto stradale fino al confine. La chiusura interessa gli ultimi 4 chilometri, a partire dal bivio della località Les Suches, nel Comune di La Thuile. La riapertura del Colle è prevista alle 11 di lunedì prossimo 26 ottobre. Sempre a seguito delle precipitazioni e per il pericolo di ghiaccio, il comune di Courmayeur ha sospeso la circolazione della auto nella Val Ferret, a partire da Planpincieux fino ad Arpnouva.
CHIUSO IL COLLE DEL PICCOLO
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