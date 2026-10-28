Cinofilia, cinque titoli italiani conquistati da binomi valdostani nella finale del Campionato italiano di obedience ad Avise

AVISE (mes) Cinque titoli italiani conquistati da binomi valdostani nella finale del Campionato italiano di obedience Cis-Cinofilia Italiana Sportiva disputata domenica scorsa, 18 ottobre, sul campo sintetico vicino al Bar Chalet di Runaz, ad Avise. Un appuntamento importante per la cinofilia sportiva regionale, organizzato dalla società Dogs at Work di Introd, che ha portato in Valle d’Aosta una competizione che solitamente si svolgeva a Lignano Sabbiadoro. La giornata ha visto protagonisti cinque binomi valdostani, capaci di conquistare il titolo di campioni italiani nelle rispettive categorie.

Nell’obedience, disciplina che mette al centro la preparazione del cane, la precisione nell’esecuzione degli esercizi e l’intesa con il conduttore, il risultato è frutto di un lavoro costante e di una relazione costruita attraverso l’addestramento. Ecco i campioni italiani valdostani delle diverse categorie: nella Prestandard, Yuri Chabloz con Xena; nella Predebuttanti Francesca Feo con Brad; nella Debuttanti Francesca Percali con Omy; in Classe 1 Jeanette Chentre con Simba; in Classe 2 Manuela Tussidor con Grivola.

La finale di Avise (giudice Paolo Percali) «ha rappresentato anche un’occasione per valorizzare il territorio attraverso una manifestazione sportiva capace di richiamare appassionati e partecipanti, con l’organizzazione curata da Dogs at Work e il supporto logistico della struttura di Runaz» dicono gli organizzatori. Il calendario degli appuntamenti è già pronto a proseguire. Sabato 31 ottobre, al centro Dogs at Work di Pont-Saint-Martin, è infatti in programma la prima prova del Campionato italiano Cis 2026-2027 di hoopers (giudici saranno Susanna Coletto e Nadia Caregnato) un’altra disciplina cinofila nella quale cane e conduttore lavorano insieme per affrontare un percorso di ostacoli, privilegiando comunicazione, precisione e fluidità.