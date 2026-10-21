Il paese in festa per i 70 anni dei Badochys de Courmayeur

COURMAYEUR (fci) Settant’anni di storia, costumi, danze e memoria condivisa. Sabato e domenica scorsi, 10 e 11 ottobre, Les Badochys de Courmayeur hanno festeggiato il loro anniversario insieme alla comunità e ai numerosi turisti.

Le celebrazioni si sono aperte sabato pomeriggio al Pavillon di Skyway Monte Bianco, dove Les Badochys hanno animato la giornata con musiche, balli e i costumi tipici del folklore di Courmayeur, affiancati dal gruppo toscano ospite “Il Barroccio Fiorito” di Vicarello. Alle 17.30, al Jardin de l’Ange, l’artista valdostana Chicco Margaroli ha presentato l’opera realizzata per l’anniversario, “L’amour en tête – L’Amoù én téiha”, ispirata alla tradizionale cuffia femminile del costume locale, accompagnandola con una conferenza dedicata al tema dell’amore.

Domenica mattina, alle 9.45, il lungo corteo dei gruppi folkloristici e delle autorità è partito dalla Strada Regionale, davanti all’Hotel Pavillon, e ha sfilato lungo le vie del centro accompagnato dalla Banda di Courmayeur-La Salle, tra musica e sorrisi. Prima della Santa Messa i Petits Badochys hanno danzato in piazza, anticipando l’ingresso in chiesa. Le esibizioni sono poi proseguite al Jardin de l’Ange, dove, davanti a un folto pubblico, sono intervenuti il sindaco di Courmayeur Roberto Rota, il presidente del Consiglio Valle Stefano Aggravi e il Presidente della Regione Renzo Testolin.

Marta Borettaz, presidente dei Badochys di Courmayeur, ha ricordato gli eventi che quest’anno hanno anticipato le celebrazioni di ottobre e tutti coloro che hanno lavorato per festeggiare nel miglior modo possibile questo importante traguardo.

Per l’occasione Les Badochys e i commercianti hanno promosso un concorso dedicato alle “vetrine a tema” del paese, premiando nel corso della celebrazione gli allestimenti che meglio hanno saputo celebrare l’anniversario: 1° posto al 4810, 2° posto Blu Melange e 3° posto Catelier.

Il fine settimana di ottobre è stato il culmine di un percorso iniziato in estate. Sabato 18 luglio, al Jardin de l’Ange, era stata inaugurata la mostra fotografica “Les Badochys de Courmayeur: 70 ans de mémoire en mouvement”, realizzata dal Comune di Courmayeur e da Courmayeur Turismo con il sostegno del Consiglio Valle e rimasta visitabile fino al 21 agosto.

Un’esposizione en plein air che dal Jardin de l’Ange e da altri due punti del centro si è estesa ai villaggi di Dolonne, Entrèves, La Saxe e Villair, con gli scatti del fotografo Ricardo Vitorino Espinheira.

Fondato nel 1956 per iniziativa di alcuni giovani del paese, con lo scopo di salvaguardare le tradizioni e valorizzare la musica popolare, il gruppo è diventato uno dei simboli più autentici dell’identità culturale della Valdigne. Oggi, presieduto da Marta Borettaz, conta una cinquantina di componenti tra adulti e Petits Badochys, la sezione giovanile nata negli anni Ottanta grazie a Daniela Scalvino e Giorgio Gialdrone.