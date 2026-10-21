21 Ottobre 2026 - Aggiornamento alle 0:10

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Alta Valle

A Valsavarenche e Rhêmes Lavori, senso unico sulle Regionali

Redazione Pubblicato il

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INTROD (fci) Per consentire la conclusione dei lavori di ripristino definitivo del manto stradale a seguito della posa di fibra ottica, è disposta la proroga dell’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile o da movieri, lungo la strada regionale 23 della Valsavarenche, nel Comune di Introd, dal km 0,500 (rettilineo dopo il sottopasso ferroviario) alla località Les Villes-dessous da lunedì 19 a venerdì 30 ottobre, dalle 7.30 alle 18.30, domenica esclusa. Per lo stesso motivo è stata prorogata l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile o da movieri, lungo la Regionale 24 di Rhêmes, nel Comune di Introd, in corrispondenza del bivio con la Regionale 23 fino al km 5 in località La Fabrique, nel Comune di Rhêmes-Saint-Georges, da lunedì 19 a venerdì 30 ottobre, dalle 7.30 alle 18.30, domenica esclusa.

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