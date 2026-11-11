Cogne ha celebrato la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate

Anche quest’anno il 4 novembre la comunità di Cogne si è riunita per celebrare la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate. È stata l’occasione per rendere omaggio a quanti hanno servito l’Italia e a coloro che per essa hanno sacrificato la vita, a partire dai Caduti di Cogne. In una nota l’Amministrazione comunale ringrazia il Gruppo Alpini, la cui presenza costante rappresenta un presidio di memoria e un esempio di spirito di servizio per l’intera comunità, e anche gli alunni e ai loro insegnanti,