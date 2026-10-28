Cogne, via libera all’allungamento della galleria paramassi Sisoret

COGNE (fci) La Giunta regionale ha approvato nei giorni scorsi, su proposta dell’Assessorato delle Opere pubbliche, la deliberazione che riguarda i lavori di prolungamento della galleria paramassi Sisoret, chilometro 15,300 della strada regionale 47, nel Comune di Cogne.

L’intervento prevede il prolungamento della galleria paramassi sul lato dell’imbocco di valle, per una lunghezza di circa 80 metri, con l’obiettivo di proteggere la circolazione stradale in un tratto esposto all’incidenza dei crolli di roccia.

La criticità del versante si è evidenziata in particolare in occasione dell’evento franoso del maggio 2018, durante il quale 2 blocchi di grandi dimensioni investirono la carreggiata. Per mitigare il rischio, l’intervento sulla galleria si integra con le opere già realizzate a monte della strada regionale dalla Struttura attività geologiche e georisorse dell’Assessorato.

Sulla base degli esiti di uno studio geologico del versante, la Struttura ha infatti eseguito un primo intervento di sistemazione del pendio, mediante la realizzazione di barriere e di un vallo paramassi. Il prolungamento della galleria costituisce quindi un ulteriore intervento di protezione, in sinergia con le opere già eseguite sul versante.

Il progetto comprende anche la sostituzione dell’impianto di illuminazione dell’intera galleria Sisoret, che ha una lunghezza complessiva di circa 350 metri, con sistemi a basso consumo energetico e tecnologia LED di ultima generazione.

L’importo complessivo dei lavori ammonta a 6,4 milioni, di cui 3,1 finanziati con fondi statali nell’ambito del programma ottennale 2022-2029, dedicato alla manutenzione straordinaria, all’adeguamento funzionale e alla resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale.

L’avvio dei lavori è previsto nel primo semestre del 2027, con previsione di ultimare l’intervento entro il 2028.

«L’intervento sulla galleria Sisoret rientra nell’impegno dell’Amministrazione regionale per migliorare la sicurezza della viabilità regionale e affrontare in modo mirato le criticità presenti sul territorio. – dichiara l’assessore regionale alle Opere pubbliche Davide Sapinet – La collaborazione e la sinergia tra le strutture dell’Assessorato sono fondamentali per integrare gli interventi infrastrutturali con le opere di mitigazione del rischio sui versanti, mettendo a sistema competenze diverse per dare risposte concrete alle esigenze del territorio. Investire nella prevenzione e nella resilienza delle infrastrutture significa anche preparare la nostra rete viaria ad affrontare meglio i rischi naturali e le criticità connesse ai cambiamenti climatici, tutelando la sicurezza di chi la percorre».