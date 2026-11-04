Corrado Collomb probabile candidato sindaco. Armando Mascaro: «Stiamo lavorando a una lista»

SAINT-PIERRE (mm4) A Saint-Pierre sono partiti da lontano e per tempo, sapendo che l’attuale sindaco Andrea Barmaz non si sarebbe ricandidato. Però riunioni e cene non hanno al momento chiarito il quadro in vista delle prossime elezioni comunali, in programma nella primavera del 2027, visto che le precedenti consultazioni avevano avuto luogo a maggio del 2022.

L’unica cosa che nelle ultime settimane è trapelata è la volontà dell’attuale vice sindaco Corrado Collomb di ripresentarsi, sembrerebbe questa volta per la fusciacca, affiancato dall’assessore Enrico Congiu, che ha le deleghe a Turismo, Sport, Commercio e Attività produttive.

Una proposta – sindaco Collomb e vice Congiu – giudicata troppo a sinistra da parecchi residenti, soprattutto perché non vede la presenza condivisa dei gruppi autonomisti che governano a Palazzo regionale, a cominciare dall’Union Valdôtaine ancora piuttosto taciturna a Saint-Pierre.

Chi invece si è già portato avanti è Armando Mascaro (foto), attuale capogruppo dell’opposizione in consiglio comunale, che nel 2022 con la lista “Saint-Pierre Riparte” aveva raccolto 177 voti, contro i 905 di “Saint-Pierre pour tous” guidata da Andrea Barmaz. Lo conferma il diretto interessato Armando Mascaro: “Sono al lavoro per la composizione di una lista, il candidato sindaco sarò io. Siamo a buon punto, ho già raccolto la disponibilità di buona parte dei candidati per arrivare a 15. Quello che mi preme segnalare è che si tratta di una lista civica, assolutamente apartitica. Non ci saranno simboli di partito, ma piuttosto sensibilità diverse che si trovano insieme per lavorare per il paese, a prescindere dalle convinzioni politiche personali”.

Con 2 schieramenti praticamente già annunciati emerge lampante l’assenza di una lista che unisca regionalisti e centro. La volontà di creare quindi un terzo polo esiste, quello che manca al momento è l’indicazione dei possibili candidati sindaco e vice. Il nome che circola con maggiore insistenza è quello del vigneron nonché presidente del Consorzio di miglioramento fondiario “Saint-Pierre/Villeneuve” Giorgio Lale Murix, ma si tratta di voci che non trovano conferma. Più fondate quelle che portano a una componente consistente di giovani per la formazione di questa terza lista, tra i quali potrebbero figurare l’ingegnere Michel Christille, la rallysta albergatrice di Vetan Jennyfer Lale Murix e la guardia forestale Sara Paillex.