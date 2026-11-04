Un milione per riqualificare la scuola e migliorarne l’efficienza energetica

COGNE (mes) Oltre 1 milione di euro per riqualificare la scuola di Cogne e migliorarne l’efficienza energetica. Sarà questo l’investimento complessivo per ristrutturare l’edificio che si trova nel capoluogo e che ospita le scuole elementari e medie, frequentate da una settantina di giovani. Il progetto è stato al centro della variazione di bilancio approvata dal consiglio comunale nella seduta di martedì 27 ottobre, con la quale sono state stanziate ulteriori risorse per finanziare l’intervento.

In particolare, la variazione approvata ha permesso di iscrivere a bilancio 428.112,64 euro messi a disposizione dal Parco del Gran Paradiso nell’ambito del programma «Parchi per il clima», destinato a sostenere interventi di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. Proprio per recepire questi fondi, il consiglio ha dovuto procedere all’approvazione dell’addendum alla convenzione tra l’Ente Parco e il Comune di Cogne, nell’ambito del programma «Parchi per il clima».

A questa somma si aggiungono 75.549,27 euro di risorse comunali, già impegnate attraverso una precedente variazione di bilancio. Circa mezzo milione di euro in più rispetto alla spesa dei lavori prevista nel 2020. La ricostruzione dell’iter è stata fatta in aula dal sindaco Denis Truc. «Il quadro economico dell’opera ha subito diversi aggiornamenti rispetto alla previsione iniziale. Il progetto inizialmente prevedeva una spesa complessiva di circa 567 mila euro, coperta da un contributo del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di 482 mila euro e da 85 mila euro di fondi comunali. Successivamente, anche a seguito dell’aumento dei costi registrato dopo il periodo della pandemia, si è reso necessario rivedere le risorse disponibili e integrare il finanziamento» ha spiegato.

Il progetto prevede una serie di opere di riqualificazione, tra cui la realizzazione del cappotto termico, l’installazione di pannelli solari, la realizzazione di una centrale termica con caldaia a pellet, in sostituzione di quella a gasolio, e la sostituzione di alcuni serramenti. L’obiettivo è migliorare le prestazioni energetiche dell’edificio, contenere i consumi e rendere gli ambienti scolastici più efficienti e confortevoli. Con il completamento del quadro economico, si potrà ora procedere all’affidamento dei lavori, il cui avvio è previsto presumibilmente nella prossima primavera. « Si tratta prevalentemente di interventi all’esterno dell’edificio, per cui non sarà necessario spostare gli alunni durante il periodo scolastico. – conclude il sindaco Denis Truc – Potremo comunque sfruttare le vacanze estive per portare a termine gli interventi».

Alessandra Merlo