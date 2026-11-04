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APPUNTAMENTO OGGI SABATO 31 OTTOBRE

Un progetto per la realizzazione di un dizionario del patois di Cogne

Redazione Pubblicato il

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COGNE (fci) Oggi, sabato 31 ottobre, alle 17, nel salone consiliare del Municipio di Cogne, il Centre d’études francoprovençales René Willien di Saint-Nicolas presenta il progetto per la realizzazione di un dizionario del patois di Cogne, in collaborazione con l’Amministrazione comunale. L’incontro è condotto dagli esperti linguistici del Centre d’études francoprovençales «ed è aperto a tutti coloro che, interessati all’argomento, vorranno contribuire alla buona riuscita di questo progetto culturale» si legge in una nota del Comune.

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