COGNE (fci) Oggi, sabato 31 ottobre, alle 17, nel salone consiliare del Municipio di Cogne, il Centre d’études francoprovençales René Willien di Saint-Nicolas presenta il progetto per la realizzazione di un dizionario del patois di Cogne, in collaborazione con l’Amministrazione comunale. L’incontro è condotto dagli esperti linguistici del Centre d’études francoprovençales «ed è aperto a tutti coloro che, interessati all’argomento, vorranno contribuire alla buona riuscita di questo progetto culturale» si legge in una nota del Comune.
APPUNTAMENTO OGGI SABATO 31 OTTOBRE
Un progetto per la realizzazione di un dizionario del patois di Cogne
Redazione · Pubblicato il
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