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A INTROD

Nuit des temps, la cena dei volontari

Redazione Pubblicato il

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Nella foto, alcuni dei partecipanti alla cena dei volontari della Nuit des temps di Introd (venerdì scorso, 23 ottobre, a Lo Meulet Blanc), evento organizzato venerdì 16 e sabato 17 ottobre scorsi. In 2 giorni vi hanno preso parte 350 persone, l’iniziativa è stata resa possibile grazie al coinvolgimento di 110 volontari e di una ventina di persone dei gruppi storici che hanno preso parte alla Nuit.

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