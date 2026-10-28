Coscritti di La Salle, donazione a Missione Sorriso

Durante la manifestazione «Lo Pan Ner» a La Salle sabato scorso, 17 ottobre, sono stati raccolti e donati a Missione Sorriso 580 euro attraverso la vendita di pane nero, creichen e cracker dai coscritti dell’anno 2008. «Questa raccolta fondi ci ha toccati in modo particolare perché sono dei giovani ad essersi attivati, che hanno deciso di donare del tempo per condividere un messaggio di vicinanza e consapevolezza» dichiara Stefania Perego presidente onoraria di Missione Sorriso. «Ho chiesto a David Battendier, portavoce del progetto, da cosa era nato questo progetto, e lui ha risposto “La nostra idea iniziale è stata quella di fare del bene, data la possibilità e anche il passaggio alla maggiore età. Abbiamo voluto dare un significato concreto a questo traguardo, aiutando un’associazione di volontariato del territorio che opera con tutte le età, compresa la nostra».

Nella foto da sinistra Jacopo Jorioz, Éméric Costaz, Coralie Chanoux, Lisa Rocher, David Battendier, Stefania Perego, Amélie Garin, Lamberto Falchi, Matteo Furfaro ed Elia Tropiano