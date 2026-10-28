Via Alpina, conferenza “da record” oggi sabato 24 ottobre ad Arvier

SARRE (fci) «Nos pas sans frontières: deux territoires, un avenir commun» è il titolo del programma di oggi sabato 24 ottobre ad Arvier: un incontro dedicato alla montagna, alla cultura e alla cooperazione transfrontaliera tra la Valle d’Aosta e il Pays des Paillons. Dalle 15 esposizione di foto del territorio della Communauté des Communes Pays des Paillons nella sala polivalente di Arvier. Dalle 17.30 – sempre nella sala polivalente di Arvier – conferenza sulla Via Alpina e sul patrimonio culturale della comunità montana Grand Paradis, interverranno Sophie Woods Grant ultra trailer che nell’estate del 2026 ha percorso l’intero percorso della Via Alpina stabilendo il record di traversata integrale; Michelle Noero della Communauté de Communes Pays des Paillons e Maria Cristina Ronc archeologa, già responsabile del Museo Archeologico Regionale e figura di riferimento per la gestione e la tutela del patrimonio culturale in Valle d’Aosta. Ingresso libero e gratuito.