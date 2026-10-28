Courmayeur, dalla Regione altri 211mila euro per la riqualificazione dell’area esterna del Forum

COURMAYEUR (fci) La Giunta regionale ha approvato nella seduta di ieri, venerdì 23 ottobre, su proposta dell’Assessorato delle Opere pubbliche di concerto con l’Assessorato del Turismo un contributo al Comune di Courmayeur per interventi di riqualificazione di infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale. I finanziamenti sono concessi nell’ambito della legge regionale 16 del 2007, che prevede una compartecipazione regionale fino al 50 per cento delle spese ammissibili per interventi eccedenti la manutenzione ordinaria.

In particolare ha ricevuto il via libera un ulteriore contributo di 211.427,11 euro per concorrere alla copertura dei maggiori costi derivanti dalla progettazione esecutiva dei lavori di riqualificazione delle aree verdi e delle zone attualmente occupate dai campi da tennis di pertinenza del Palazzetto dello sport, nell’ambito dell’intervento di riqualificazione dell’area esterna del Forum. Il contributo copre il 50 per cento della spesa aggiuntiva ammessa, mentre il restante 50 per cento è a carico del Comune. Con questo finanziamento, la spesa complessiva per le diverse iniziative, che comprendono anche opere di riqualificazione energetica e interventi di natura impiantistica, ammonta a 2.395.875,80 euro.