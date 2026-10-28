INTROD (brx) Sabato prossimo, 31 ottobre, il Parc Animalier di Introd propone una serie di iniziative tutte dedicate ad Halloween dalle 9.30 alle 16 articolandosi in diverse proposte come la “caccia ai ragnetti”, i “Laboratori di Paura”, la “Monster Therapy” (su prenotazione) e le profezie mostruose di un improbabile veggente celtico. Per informazioni è possibile telefonare al numero 0165 95982 o scrivere a info@parc-animalier-introd.it.
Halloween, giornata di iniziative al Parc Animalier di Introd
Redazione · Pubblicato il
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