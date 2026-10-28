29 Ottobre 2026 - Aggiornamento alle 10:18

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Alta Valle

Halloween, giornata di iniziative al Parc Animalier di Introd

Redazione Pubblicato il

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INTROD (brx) Sabato prossimo, 31 ottobre, il Parc Animalier di Introd propone una serie di iniziative tutte dedicate ad Halloween dalle 9.30 alle 16 articolandosi in diverse proposte come la “caccia ai ragnetti”, i “Laboratori di Paura”, la “Monster Therapy” (su prenotazione) e le profezie mostruose di un improbabile veggente celtico. Per informazioni è possibile telefonare al numero 0165 95982 o scrivere a info@parc-animalier-introd.it.

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