Personale per la stagione turistica, progetto con la Vallée de l’Arve

COURMAYEUR (peb) Trovare personale per la stagione turistica è sempre più difficile e, accanto alla ricerca di professionalità, si impone una questione fondamentale: garantire ai lavoratori un alloggio accessibile e adeguato. È da questa esigenza che nasce l’incontro “Vallée de l’Arve et Valdigne: une stratégie transfrontalière pour le logement des saisonniers”, in programma il prossimo mercoledì 28 ottobre all’ex Hôtel Ange, a Courmayeur.

L’appuntamento, promosso dall’Unité des Communes valdôtaines Valdigne-Mont-Blanc insieme alla Chambre valdôtaine e alla Communauté de Communes Cluses Arve et Montagnes, sarà l’occasione per presentare Parcours+ Saison, progetto finanziato dal Programma di cooperazione Interreg Italia-Francia Alcotra 2021-2027. L’iniziativa punta a costruire una strategia condivisa tra i territori italiani e francesi attorno al Monte Bianco, dove la disponibilità di alloggi per chi lavora nel turismo rappresenta una condizione essenziale per la tenuta del sistema economico locale.

«L’obiettivo è di migliorare l’attrattività delle professioni stagionali e favorire una maggiore continuità occupazionale, contribuendo allo sviluppo delle comunità alpine. – dichiara Mathieu Ferraris, presidente dell’Unité des Communes valdôtaines Valdigne-Mont-Blanc – Per riuscirci, questo progetto prevede studi sui bisogni abitativi e sulle condizioni di vita dei lavoratori, l’analisi delle risorse immobiliari disponibili e la creazione di un osservatorio transfrontaliero capace di raccogliere dati aggiornati e utili a orientare le decisioni future.»

Tra le azioni previste figurano il recupero di un edificio industriale a Cluses, in Alta Savoia, destinato ad accogliere lavoratori stagionali, e l’individuazione in Valdigne di immobili pubblici che potrebbero essere riqualificati per una finalità analoga.

Il programma prevede alle 14.45 l’accoglienza dei partecipanti, alle 15 l’apertura e gli interventi istituzionali, alle 15.30 la presentazione del progetto e alle 16.30 la tavola rotonda dedicata al lavoro stagionale nel territorio transfrontaliero.