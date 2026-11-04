Courmayeur, via libera al nuovo regolamento per l’accesso alle aree pedonali

COURMAYEUR (fci) Nuovo regolamento per l’accesso all’area pedonale di Courmayeur, che sostituisce la disciplina finora in vigore e la riordina in un unico testo. Lo ha approvato il consiglio comunale nel pomeriggio di ieri, venerdì 30 ottobre, presente il nuovo segretario comunale, Corrado Cantele, operativo nel Comune di Courmayeur da giovedì 1° ottobre.

Il regolamento, illustrato dal sindaco, Roberto Rota, è il risultato di un lavoro di confronto con i soggetti che a vario titolo ne seguiranno l’attuazione: il Centro Servizi Courmayeur (Csc), società in house del Comune che gestisce i parcheggi a pagamento e l’area pedonale, la Polizia locale e l’Ufficio tecnico comunale.

In particolare, stabilisce le regole per l’accesso, la circolazione, la fermata e la sosta dei veicoli nelle aree pedonali, e le modalità di rilascio e gestione delle autorizzazioni; le modalità di controllo degli accessi; le procedure per comunicare le targhe dei veicoli autorizzati; le condizioni di utilizzo delle autorizzazioni e le conseguenze in caso di uso non conforme.

«Il primo passo è stato dare le regole affinché la piattaforma cui si dovranno registrare gli interessati sia operativa. – ha spiegato il Sindaco – Le aree interessate dal Regolamento, che sarà attivo per l’estate o inverno 2027, inizialmente saranno quelle del centro del capoluogo e dell’area pedonale di Dolonne. Poiché l’attuazione si lega al posizionamento delle telecamere di nuova generazione, per ora rimaniamo in fase transitoria, quindi per questo inverno non cambia nulla. Nel centro di Courmayeur entrerà in funzione nell’estate prossima mentre per Dolonne tra l’estate e l’inverno 2027, anche qui dipende da quando saranno installate e operative le nuove telecamere. Per l’area di Entrèves stiamo ragionando sull’individuazione della prima tipologia di utilizzatori, quella dei residenti, ci quindi piccole modifiche per renderlo efficace al 100 per cento».

Una volta operativo, nel centro storico di Courmayeur sarà attivo 24 ore su 24 tutto l’anno, a Dolonne dal 25 novembre al 15 aprile e per i mesi di luglio e agosto, con date ancora da definire in base al funzionamento delle telecamere e alla stagione. Le autorizzazioni saranno rilasciate a tutti coloro che ne avranno diritto, secondo le tipologie definite, attraverso una piattaforma digitale oppure, in alternativa, agli sportelli di CSC.

Il regolamento prevede l’accesso gratuito per diverse categorie. I residenti nell’area pedonale e le persone giuridiche con sede al suo interno, come società, studi professionali e associazioni, ottengono senza costi l’autorizzazione di tipo A. Gratuita è anche l’autorizzazione di tipo C, destinata a chi è domiciliato nell’area o vi possiede un immobile senza risiedervi. Non pagano nulla neppure le categorie di servizio e a mezzi delle pubbliche amministrazioni, scuolabus, veicoli di soccorso e protezione civile, trasporto pubblico, veicoli al servizio delle persone con disabilità. Per tutte le tipologie i veicoli elettrici a emissioni zero sono esenti dalle tariffe, mentre motocicli e ciclomotori pagano la metà.

Il regolamento tutela anche chi soggiorna nelle strutture all’interno delle aree pedonali. Con l’autorizzazione gratuita di tipo H, gli ospiti possono entrare con l’auto per caricare e scaricare i bagagli, con una sosta massima di 30 minuti ed esponendo l’orario di arrivo. Sarà la struttura ricettiva a registrare l’ospite sul portale entro 5 giorni lavorativi dal transito.