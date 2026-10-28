Villeneuve, in consiglio comunale i servizi igienici e la sicurezza stradale

VILLENEUVE (mes) Due questioni che riguardano la vita quotidiana dei residenti, e anche l’accoglienza di chi frequenta le aree verdi del paese e la sicurezza di chi percorre le strade dei villaggi. Sono stati questi i temi portati all’attenzione del consiglio comunale dal gruppo di minoranza «Alternativa Villeneuve», che nella seduta di giovedì 22 ottobre ha presentato 2 interrogazioni. Il primo tema è quello dei bagni pubblici, la cui riapertura viene richiesta sia nell’area del parcheggio pluripiano, a servizio del percorso vita, sia nei pressi del parco giochi. L’interrogazione, presentata dalla consigliera Cherry Patruno, ha richiamato la necessità di ripristinare i servizi igienici nell’ottica di mantenere l’igiene e la pulizia complessiva del parco. Il sindaco Loris Peano ha fornito un aggiornamento sui lavori che riguardano l’area, affermando che gli interventi per il ripristino dei bagni pubblici sono in corso. L’altra interrogazione presentata dalla minoranza riguardava invece la sicurezza stradale a La Crête, in particolare nella zona della cappella. A promuoverla è stata Giorgia Marica, «dopo aver raccolto le segnalazioni dei residenti». Al centro della richiesta, l’assenza di una cartellonistica specifica per la limitazione della velocità in un tratto frequentato anche da bambini. Una situazione che, secondo quanto evidenziato dall’opposizione, richiede attenzione e interventi mirati per rendere più sicura la circolazione.

Il Sindaco ha riferito che, nei giorni precedenti il consiglio, a La Crête era già stato collocato un cartello per segnalare agli automobilisti la possibile presenza di bambini invitandoli a rallentare. «Successivamente – ha aggiunto Loris Peano – sarà posizionata una segnaletica più specifica, con l’obiettivo di rendere più chiara la regolamentazione della velocità». Nel confronto è emerso anche il tema della segnaletica stradale nei villaggi: proseguirà infatti il lavoro per installare i cartelli con i nomi delle località e i numeri civici dove mancano.