Premiato l’intervento di recupero dell’ex Hotel Ange

COURMAYEUR (fci) L’intervento di riqualificazione dei volumi dell’Ex Hotel Ange nel cuore di Courmayeur e il recupero dei dipinti che ne decorano la sala principale, oggi nota come «Sala dei Dipinti» (foto), è stato insignito della Menzione del Premio Regionale IN/Architettura 2026. I Premi IN/Architettura sono promossi dall’Istituto Nazionale di Architettura-IN/Arch e da ANCE, in collaborazione con Archilovers, e raccolgono l’eredità della lunga tradizione dei Premi IN/Arch. L’intervento premiato è stato sviluppato dallo studio WAU Architetti e rientra nel progetto Courmayeur Climate Hub, “Recupero e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale, processi di rigenerazione e coesione sociale a partire dalla comunità locale”, realizzato dal Comune di Courmayeur con i fondi PNRR. Il Premio, che consiste in una targa all’opera, è stato consegnato al gruppo composto dai progettisti di WAU Architetti, dal Comune di Courmayeur in quanto committente e dalle imprese realizzatrici Bertini e Novaria Restauri, nel corso della cerimonia che si è tenuta mercoledì 28 ottobre aalle Gallerie d’Italia di Torino. «Il progetto coniuga le esigenze di tutela e restauro di un edificio di fine Ottocento e del suo apparato decorativo con la trasformazione della destinazione d’uso e la complessiva rifunzionalizzazione, restituendo valore a un immobile significativo del patrimonio architettonico di Courmayeur. – si legge nella motivazione del Premio – Il costante confronto con la Soprintendenza e il metodo di progettazione partecipata, aperto ai funzionari competenti, alla comunità locale e agli altri soggetti coinvolti, diventano parte integrante del processo. Dialogo, trasparenza e condivisione delle scelte guidano così una trasformazione di qualità, capace di mettere in relazione la conservazione del patrimonio storico con le esigenze della contemporaneità.»

«Siamo onorati e felici per questo riconoscimento, che appartiene a tutti coloro che hanno reso possibile tale risultato: un gruppo multidisciplinare di lavoro che, in un confronto costante e costruttivo, ha saputo valorizzare, attraverso un intervento non semplice, quest’opera e restituirle la bellezza di un tempo» commenta il sindaco di Courmayeur Roberto Rota. L’ex Hotel Ange i suoi spazi sono oggi utilizzati flessibilmente, accogliendo una molteplicità di eventi e iniziative. Il Salone ospita grandi eventi e convegni, performance artistiche, mostre temporanee. Le sale adiacenti possono ospitare gruppi di lavoro, workshop, installazioni temporanee e postazioni di co-working.

La riqualificazione ha interessato i volumi del Salone e del Foyer al primo e al secondo piano, restituendo alla comunità ambienti di grande valore culturale e identitario. Gli interventi sono stati di tre tipi: conservativo, per il recupero delle componenti edilizie preesistenti – le murature portanti in pietra e le finiture superficiali decorate – delle zone di interfaccia con gli altri corpi di fabbrica e del rapporto dell’immobile con il contesto circostante; di riqualificazione, per sanare le situazioni di degrado e di incongruenza architettonica prodotte da precedenti interventi impropri, che avevano compromesso la qualità complessiva dell’edificio; infine integrativo, prioritario per la funzionalità, attraverso l’inserimento di un nuovo volume a loggiato esterno, di linguaggio contemporaneo ma formalmente compatibile con l’edificio storico e con la cultura architettonica locale. Oggi questi spazi sono il punto di riferimento attorno al quale ruotano servizi e attività rivolti alla comunità, con un ruolo centrale nella valorizzazione del centro storico.