SAINT-PIERRE (fci) Anche se siamo ancora ad almeno 6 mesi dalle elezioni comunali di Saint-Pierre, dove si andrà a votare la prossima primavera, qualcosa continua a muoversi nella preparazione delle liste.

E’ noto il passo indietro del sindaco uscente Andrea Barmaz, che da tempo ha esplicitato la volontà di non volersi ricandidare; l’attuale vice sindaco Corrado Collomb allora è indicato come il suo possibile sostituto in una lista espressione della maggioranza uscente.

Pubblicata la notizia, lo stesso Collomb tiene a precisare che «insieme ad altri esponenti dell’attuale maggioranza, stiamo lavorando per dare continuità all’impegno e alla serietà che hanno contraddistinto il precedente mandato.

Il progetto nasce per aggregare competenze e pluralità di visioni al servizio del territorio, definendo priorità e obiettivi comuni. Trattandosi di un percorso trasversale e aperto, non è in alcun modo riconducibile a una singola appartenenza politica. Desidero infine evidenziare che qualsiasi riferimento a futuri ruoli di vertice non è stato ancora definito».

Quel che è certo è che nella serata di giovedì scorso, 12 novembre, c’è stato un incontro tra questo gruppo e quello guidato da Jonny Lale Murix, albergatore di Vetan titolare con la famiglia dell’Hotel Notre Maison.

Un confronto definito positivo, e che quindi non chiude le porte, anzi, a una possibile collaborazione tra le 2 squadre.

Della maggioranza uscente avrebbero dato la loro disponibilità a continuare l’esperienza amministrativa – oltre a Collomb – gli assessori Enrico Congiu e Marco Frassy, ai quali potrebbe aggiungersi il consigliere Silvio Lale Lacroix.

E l’Union Valdôtaine? «Per ora stiamo alla finestra, è ancora presto. Quando sarà il momento scenderemo in campo e incontreremo chi c’è da incontrare» afferma Marco Carlin, presidente della sezione di Saint-Pierre.

E’ al lavoro invece per la composizione di una lista civica l’attuale capogruppo dell’opposizione, Armando Mascaro.