SAINT-PIERRE (fci) Il Comune di Saint-Pierre ha indetto una procedura a evidenza pubblica per affidare in concessione i locali dell’ex biblioteca comunale, in località Tâche, all’interno del Municipio. L’obiettivo è destinare gli spazi all’avvio di un’attività di bar, caffetteria ed eventuale piccola ristorazione, offrendo un servizio che possa rivolgersi sia alla comunità locale sia a chi raggiunge il paese per visitare il suo castello.

Obiettivo del Comune è aprire un punto di ristoro nei pressi del Castello, visto l’alto numero di visitatori soprattutto nel periodo estivo. Naturalmente saranno necessari alcuni lavori di adattamento perchè i locali erano utilizzati dalla Biblioteca. Si tratta di una superficie complessiva di 183 metri quadrati, la concessione ha una durata di 9 anni, con possibilità di rinnovo per altri 9. Il canone annuo posto a base di gara è di 3.600 euro, oltre all’Iva. I partecipanti dovranno presentare un’offerta economica al rialzo rispetto all’importo stabilito dal Comune. Per chi fosse interessato a partecipare alla procedura, è previsto un sopralluogo obbligatorio nei locali entro lunedì 16 novembre. La visita dovrà essere prenotata scrivendo all’indirizzo e-mail del Comune: info@comune.saint-pierre.ao.it. Le domande di partecipazione dovranno invece essere presentate all’ufficio protocollo comunale entro le 12 di lunedì 23 novembre, rispettando le modalità indicate nell’avviso pubblico. L’aggiudicazione non dipenderà esclusivamente dall’importo del canone proposto. Il Comune ha infatti previsto il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che terrà conto sia della proposta tecnica e gestionale sia dell’offerta economica.