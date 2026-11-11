Sulle giacche della Scuola l’arte di Tommaso Panichi

LA THUILE (fci) Due opere di Tommaso Panichi lasciano la tela per diventare parte delle giacche da sci destinate a circa duecento bambini e ragazzi della Scuola Sci La Thuile. È il cuore di “Esatti sulla neve”, il progetto presentato mercoledì scorso, 4 novembre, alla Fabbrica del Vapore di Milano.

La giacca tecnica TRE9 per la stagione 2026-2027 riproduce i colori, i segni e le sovrapposizioni che caratterizzano la ricerca dell’artista. Il risultato non è soltanto una divisa riconoscibile per gli allievi del corso annuale: fronte, retro e maniche compongono una superficie in movimento, destinata a cambiare aspetto con i gesti di chi scia, la luce e il paesaggio innevato. Il nome dell’iniziativa nasce da una frase dello stesso Tommaso Panichi: “Quando dipingo mi sento esatto”. In questa espressione, la parola “esatto” descrive la sensazione di trovarsi bene nel proprio modo di essere, senza la necessità di correggersi per assomigliare agli altri.

Tommaso Panichi, nato a Milano nel 1997, vive e lavora in Versilia. Dopo la formazione al Liceo Artistico Stagio Stagi di Pietrasanta e all’Accademia di Belle Arti di Carrara, ha sviluppato una pittura fondata sul rapporto diretto con il colore e il gesto. Tracce, colature e sovrapposizioni restano visibili nelle sue opere e danno forma a immagini dense, nelle quali azione, emozione e attenzione personale convivono. Tommaso Panichi è un artista autistico, ma il progetto sceglie di mettere al centro il suo lavoro e il linguaggio della pittura, evitando che la neurodivergenza ne sostituisca il racconto. La stagione 2026-2027 rappresenta soltanto il primo capitolo. “Esatti sulla neve” apre infatti un percorso triennale che prevede ogni anno la traduzione di una o più opere diverse sulla giacca.

Attiva da oltre 60 anni in Valle d’Aosta, la Scuola Sci La Thuile riunisce circa 70 maestri e istruttori qualificati.