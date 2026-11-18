COGNE (fci) Il 2 novembre scorso, come ogni anno, è stata commemorata la battaglia di Cogne, che segnò la fine dell’esperienza della Repubblica Partigiana di Cogne. La commemorazione, organizzata dall’Anpi, dall’Associazione Musei di Cogne e dal Comune di Cogne, è stata accompagnata dai canti dei Trouveur Valdotèn con Luca Debernardi. Al cimitero di Cogne è stata ricordata la necessità di «non abbassare mai la guardia» e il sindaco Denis Truc (anche suo nonno fu partigiano a Cogne), ha annunciato la prossima apertura di un piccolo museo dedicato. I promotori quindi lanciano un appello «a tutti i famigliari di patrioti e partigiani che presero parte alla Repubblica partigiana di Cogne di contattare Barbara Tutino alla mail tutino-ba@gmail.com (no whatsapp), per collaborare alla realizzazione del progetto con ricordi, fotografie, documenti, oggetti».
COME FARE PER ADERIRE ALL’APPELLO
Un museo per la Repubblica Partigiana di Cogne. I promotori cercano materiali e testimonianze
Redazione · Pubblicato il
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