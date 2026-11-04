Il Groupe Historique Châtel-Argent all’anniversario delle Nozze Reali

Sabato scorso, 24 ottobre, una rappresentanza del Groupe Historique Châtel-Argent di Villeneuve era presente alla Cerimonia Nazionale in ricordo del 130esimo anniversario delle nozze tra il re Vittorio Emanuele III e la regina Elena di Savoia, organizzata dall’Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon, la più antica Associazione combattentistica d’Italia, fondata nel 1878. L’evento si è tenuto a Vicoforte, in presenza, tra gli altri, del Presidente Onorario dell’Istituto, il Principe Emanuele Filiberto di Savoia, il quale ha posato per una fotografia con ogni gruppo partecipante. Il gruppo storico Châtel-Argent ha preso parte al Corteo d’Onore, alla Resa degli Onori alla Massima Autorità Militare, alla Cerimonia Commemorativa, alla Santa Messa Solenne presso il Santuario Regina Montis Regalis e al tradizionale Pranzo d’Onore ispirato alle Nozze Reali del 24 ottobre 1896.