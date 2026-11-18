LA SALLE (fci) L’Avis regionale Valle d’Aosta organizza una giornata di incontri e raccoglimento che si terrà sabato 21 novembre a La Salle. L’iniziativa unisce la promozione dei sani stili di vita e della cultura del dono con a seguire, un momento solenne del ricordo collettivo.

Il programma si aprirà alle 16 con la tavola rotonda dal titolo “Salute e dono”. L’incontro, aperto al pubblico, rappresenterà un’importante occasione di confronto e sensibilizzazione sull’importanza vitale della donazione di sangue e plasma, approfondendo il legame virtuoso tra benessere, attività fisica e solidarietà grazie alla partecipazione di esperti e atleti d’eccezione. Al termine del dibattito è previsto un coffee break aperto a tutti i presenti.

La giornata proseguirà alle 19 nella chiesa parrocchiale San Cassiano di La Salle, dove verrà officiata una Messa solenne in suffragio di tutti gli avisini defunti, un momento di profonda unione per stringersi attorno al ricordo di chi ha dedicato parte della propria vita al servizio della comunità valdostana.