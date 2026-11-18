COGNE (fci) Senso unico alternato sulla strada regionale numero 47 di Cogne, in corrispondenza del ponte di Laval (dal km 15,790 al km 15,880), per consentire i lavori di messa in sicurezza delle barriere stradali. I periodi interessati: da martedì scorso, 10 novembre, fino alle 17 di venerdì 4 dicembre; dalle 7 di mercoledì 9 dicembre alle 17 di venerdì 18. Il transito sarà regolato da impianto semaforico mobile o da movieri, attivo 24 ore su 24, festivi inclusi. Dalle 17 di venerdì 4 dicembre alle 7 di mercoledì 9 dicembre la circolazione sarà regolare.
DIVERSI I PERIODI INTERESSATI A DICEMBRE
Messa in sicurezza delle barriere stradali. Cogne, senso unico sulla Regionale
Redazione · Pubblicato il
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