LA THUILE (fci) Oggi sabato 14 novembre, alle 18, in occasione della Festa del volontariato di La Thuile, è prevista l’intitolazione dell’Espace des bénévoles – nella sala dell’ex microcomunità al Villaret – a Giuseppe Montesano, alla presenza dei figli Mirella che abita a Saint-Pierre e Ruggero che vive nel Regno Unito.

Era marzo del 2025 quando il consiglio comunale di La Thuile decise di intitolare al professor Giuseppe Montesano l’ex microcomunità per anziani del paese che dal 2020 a Villaret ospita l’Espace des bénévoles, dove hanno la loro sede i volontari e le associazioni del territorio.

Una scelta particolarmente azzeccata, perché Giuseppe Montesano fu lo storico medico, specializzato in pneumologia, responsabile dell’infermeria delle miniere e della condotta di La Thuile dal 1933 al 1954, continuando però anche successivamente la sua opera a favore dei minatori e degli abitanti del paese. Classe 1907, Giuseppe Montesano – deceduto nella sua casa di Courmayeur, dove si era sposato, nel 1992aveva le sue origini in un bellissimo paese dell’allora Lucania, l’odierna Basilicata, San Mauro Forte, dove tornava ogni anno e dove offriva gratuitamente le sue prestazioni a favore di una popolazione locale durante i periodi delle vacanze famigliari. Laureato in Medicina nel 1931 a Napoli, vinse il concorso per la condotta di La Thuile dove rimase appunto per 21 anni, costruendo pure una casa a Les Suches e creando una riserva di caccia, sua grandissima passione.

Oltre alla medicina, Giuseppe Montesano aveva dentro la passione per la politica a favore dei più deboli. Socialista fin dalla gioventù, divenne amico personale di Giuseppe Saragat, aderendo dal 1947 al Partito Socialdemocratico Italiano, il PSDI. Consigliere comunale ad Aosta dal 1956 al 1959, fu successivamente eletto in Consiglio Valle per 3 legislature, dal 1959 al 1973, divenendone pure presidente dal 1968 al 1973.

Dopo l’intitolazione seguirà un momento conviviale offerto dall’Amministrazione comunale per ringraziare tutti i volontari che lavorano e prestano servizio sul territorio sia durante tutto l’arco dell’anno sia durante le manifestazioni e anche in caso di emergenza. Parteciperanno i Vigili del Fuoco Volontari, il Gruppo Alpini di La Thuile, i volontari del soccorso e la protezione civile di La Thuile (Les copains du secours).

«A novembre, mese di “bassa stagione”, riusciamo ad incontrarci con tutti questi volontari e si può quindi condividere un momento conviviale insieme a loro proprio per ringraziarli della loro presenza e del loro operato. – spiega l’assessore comunale a Cultura, Istruzione e Politiche sociali Davide Carradore DanielL’Espace Giuseppe Montesano credo che, oltre ad un valore simbolico in ricordo del professor Montesano e del suo operato per tutta la comunità di La Thuile, abbia anche un valore sociale poiché il salone che prenderà questo nome, è stato per anni il salone della Microcomunità di La Thuile, luogo nel quale si fondevano storie, ricordi raccontate dai nostri nonni che hanno scritto la storia della nostra comunità.»